Ученые нашли женщину, которая выздоровела от ВИЧ без терапии

Биологи сопоставили анализы 64 «элитных контроллеров» — людей, которые могут жить с этим вирусом, не принимая лекарств для поддержания здоровья. Внимание исследователей привлекала женщину, которая была заражена ВИЧ порядка 25 лет.

Первичный анализ крови не показал следов инфекции, однако дополнительные анализы выявили клетки вируса, но они не были способны к дальнейшему воспроизведению.

Ученые предварительно назвали пациентку можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без медицинской помощи. В статье биологи указывают, что им пока не хватает информации для доказательств.

Пока пациентку будут наблюдать ученые, которые, возможно, столкнулись с единственным случаем иммунитет, победившего ВИЧ «собственными силами».

Ранее ученые заявили о третьем случае излечения от ВИЧ-инфекции. 36-летнему пациенту помогла агрессивная терапия.