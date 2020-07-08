Третий человек в мире поборол ВИЧ

Ученые заявили о новом случае излечения от ВИЧ-инфекции. Речь идет о 36-летнем бразильце. Поразительного результата удалось добиться с помощью агрессивного лечения.

Пациенту давали антиретровирусные препараты и никотинамид (витамин В3). Последний заставляет зараженные клетки пробуждать латентный вирус. Таким образом они становятся уязвимыми для иммунитета. Об этом сообщило издание Science со ссылкой на ученых.

Во время курса лечения «пациента из Сан-Паулу» вирусные частицы исчезли, а после окончания терапии в марте 2019-го анализы не показали ВИЧ в его крови. Кроме того, до максимально низких уровней уменьшилось число антител. Это говорит о том, что в лимфатических узлах и кишечнике больше не осталось зараженных клеток.

Специалисты отмечают, что обычно у принимавших антиретровирусные препараты и приостановивших лечение вирусная нагрузка в следующие несколько недель опять увеличивается. Однако чтобы окончательно удостовериться в победе над ВИЧ, врачи планируют исследовать лимфатические узлы и ткани кишечника мужчины из Бразилии.

Пока же в мире подтверждено два случая излечения от ВИЧ-инфекции. Речь идет об американце Тимоти Рэе Брауне и «лондонском пациенте», чье имя не называется. Им пересадили костный мозг для лечения рака крови.

Тем временем в Подмосковье с 3 июля началось бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ. Для этого надо посетить передвижной пункт. Результаты будут готовы уже через 15 минут.