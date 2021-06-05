Ученые нашли связь между размером зрачка и уровнем интеллекта

Ученые установили, что размер зрачка и уровень интеллекта взаимосвязаны между собой. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Был проведен эксперимент на 500 добровольцах. Им дали различные тесты на мышление и память. Выяснилось, что размер зрачка зависит не только от эмоционального состояния человека. Также это указывает на индивидуальные различия в интеллекте. По итогу был сделан вывод, что люди с большими зрачками в исходном состоянии показали показали лучшие результаты. Также ученые выяснили, что размер зрачка никак не связан с возрастом.

Ранее эксперты по сну из университета Флиндерса в Австралии назвали эффективный способ лечения бессонницы — короткий курс когнитивно-поведенческой терапии бессонницы.

Многим людям, страдающим бессонницей, прописывают седативно-снотворные препараты. Однако они только вызывают привыкание. Если по ночам мучает бессонница, нужно обратиться к врачу. Специалист должен не выписывать снотворное, а предложить короткий курс когнитивно-поведенческой терапии бессонницы.

Терапия CBTi помогает справиться с бессонницей. Также она улучшает психическое здоровье и, следовательно, качество жизни.