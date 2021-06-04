Ученые нашли способ лечения бессонницы без таблеток

Эффективный способ лечения бессонницы — короткий курс когнитивно-поведенческой терапии бессонницы (CBTi). Такой совет дали эксперты по сну из университета Флиндерса в Австралии, написал журнал Australian Journal of General Practice.

Многим людям, страдающим бессонницей, прописывают седативно-снотворные препараты. Однако они только вызывают привыкание. Если по ночам мучает бессонница, нужно обратиться к врачу. Специалист должен не выписывать снотворное, а предложить короткий курс когнитивно-поведенческой терапии бессонницы.

Терапия CBTi помогает справиться с бессонницей. Также она улучшает психическое здоровье и, следовательно, качество жизни.

«В настоящее время мы стремимся предоставить всем врачам общей практики как можно больше информации, доступных руководств и инструментов для лечения бессонницы с помощью терапии CBTi», — рассказал исследователь из Университета Флиндерса Алекс Свитман.

Доктор Свитман и его команда проводят испытания, чтобы дать врачам все необходимые инструменты для лечения пациентов с бессонницей с помощью когнитивно-поведенческой терапии.

Бессонница — распространенное расстройство сна, которое часто связано с различными последствиями для физического и психического здоровья. Оно вызывает не только постоянную сонливость и быструю утомляемость, но и становится причиной развития серьезных заболеваний — диабета, болезней сердца и депрессии, написал «Ридус».