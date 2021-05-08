Ученые нашли связь между продолжительностью зевка и размером мозга

Ученые выяснили, что зевание нужно не для насыщения крови кислородом, а для охлаждения мозга. Научная статья была опубликована на сайте Communications Biology.

Зевая по несколько раз в день, организм таким образом охлаждает мозг. Получается, чем больше этот орган, тем дольше длится зевок. Однако исследование пока проводилось только на животных и птицах.

«Недавние исследования показывают, что зевота превратилась в механизм охлаждения мозга. Учитывая, что больший мозг имеет более высокие потребности в термолитике, а температура мозга частично определяется производством тепла в результате нейронной активности», — сообщили авторы работы.

Биологи проанализировали 1250 зевков у 55 видов млекопитающих и 46 видов птиц. Группа исследователей связала продолжительность этих зевков с данными сканирования мозга, уточнило РИА ФАН. Они выяснили, что независимо от размера тела продолжительность зевания у разных видов увеличивается с размером мозга и количеством нейронов. Еще выяснилось, что млекопитающие зевают дольше, чем птицы. Это можно объяснить более высокой температурой тела этих животных.