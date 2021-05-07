Ветеринар перечислил лучшие породы собак для семей с маленькими детьми

Врач объяснил, каких собак лучше заводить в семьях, где есть маленькие дети. Об этом ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал «Москве 24».

«Есть такая группа — собаки-бебиситтеры, которые могут за ребенком ухаживать почти как няни. Это лабрадоры, золотистый ретривер. Есть даже овчарки, которые ухаживают за детьми и защищают их. Хаски тоже», — приводит его слова издание.

Специалист отметил, что овчарки и хаски довольно громкие животные, которые могут напугать детей лаем. Среди врачебных рекомендаций была также порода йоркширских терьеров, имеющих неколючую шерть, которую приятно трогать. Эксперт отметил, что они считаются гипоаллергенными, также хвалят их уравновешенный характер.

Ветеринар уверил, что лучше всего, когда домашний питомец и ребенок растут и развиваются параллельно. Тогда поведение щенка становится похожим на характер малыша, добавил News.ru.