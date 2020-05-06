Ученые нашли самую близкую к Земле черную дыру

Ученые обнаружили самую близкую к нашей планете черную дыру. Она находится в созвездии Телескопа. Расстояние до нее составляет около тысячи световых лет.

Европейские и американские астрономы обнаружили, что гигантская звезда HR6819 на самом деле является тремя разными объектами. Один из них — это ближайшая к Земле черная дыра. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics.

«Мы были очень удивлены, когда поняли, что эта звездная система представляет собой первую точку в космосе, где мы можем увидеть черную дыру невооруженным глазом. Это самый близкий к Земле объект подобного рода», — рассказал ученый Астрономического института Чехии Петр Гадрава.

Исследователи обнаружили ближайшую черную дыру почти случайно. Дело в том, что найти их достаточно сложно. Некрупные черные дыры почти ничего не излучают и не притягивают к себе далекие звезды, в отличие от сверхмассивных черных дыр.

Ученые наблюдали за молодой звездой HR6819, яркость которой периодически менялась. После продолжительного наблюдения исследователи пришли к выводу, что на самом деле она состоит из двух небольших голубых светил, вращающихся на небольшом расстоянии друг от друга.

При более подробном изучении астрономы обнаружили, что в системе находятся три объекта. Третий, вокруг которого вращалось одно голубое светило, был невидим во всех частях электромагнитного спектра. Его масса в четыре раза больше Солнца. Это позволило ученым предположить, что это черная дыра.

Ранее отечественный телескоп мог поймать гибель огромного космического объекта. По мнению ученых, это возможное пробуждение черной дыры.