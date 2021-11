Ученые из Токийского университета: предки людей лишились крупных клыков 4,5 млн лет назад

Ученые из Токийского университета выяснили, что предки современных людей раньше имели крупные клыки, но лишились их по ходу эволюции. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

По их словам, это произошло примерно 4,5 миллиона лет назад, на ранних этапах эволюции.

У остальных приматов, например горилл и шимпанзе, самцы имеют довольно крупные клыки, гораздо больше, чем у самок. Ученые полагают, что крупный размер клыков связан с драками между самцами за самок.

Специалисты проанализировали зубы ардипитека Ardipithecus ramidus, вида, который жил 4,5 миллиона лет назад. Оказалось, что у них клыки самок и самцов очень похожи, иногда их трудно различить.

Ученые пришли к выводу, что их клыки уменьшились из-за снижения агрессии. При этом самки выбирали менее агрессивных самцов.

