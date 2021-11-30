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    30 ноября 2021, 12:33

    Осьминог напал на чайку с поверхности моря на Сахалине. Видео

    Осьминог напал на чайку с поверхности моря на Сахалине

    Екатерина Боснак

    Осьминог на Сахалине жестоко напал на чайку прямо на поверхности моря. Он активно поедал несчастную обмякшую птицу, пока местный рыбак фиксировал все на камеру. Видео разместили в Instagram-аккаунте fishing_island_sakhalin.

    На кадрах заметно, как чайка лежит на воде, и если и сопротивляется, то очень слабо, из последних сил, пока осьминог утягивает ее на дно.

    В комментариях пользователи посочувствовали попавшейся птице и удивились, почему оператор не решился ей помочь вместо того, чтобы снимать видео.

    «Поймал бы обоих — дичь и морской деликатес», — пошутили другие.

    Ранее британские ученые предположили и якобы даже нашли доказательства того, что осьминоги — это разумные существа, способные ощущать боль и страдать. Такими же способностями обладают также омары и крабы. Это исследование дало повод для законодателей модернизировать закон о защите животных. Он должен запретить варить заживо морских «гадов». К ним начнут применять более лояльные способы охоты, перевозки, убоя и приготовления в пищу.