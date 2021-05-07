Ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам

О любви кошек к коробкам знают все, но страсть к воображаемым коробкам ученые обнаружили недавно. Специалисты в ходе экспериментов пришли к выводам, что кошки способны мысленно дополнять фигуры, проводя невидимые линии.

Результаты специалисты опубликовали в журнале Applied Animal Behavior Science.

Для тестирования визуального восприятия кошек ученые из университета Нью-Йорка разместили на полу специальный квадрат, который с помощью четырех уголков создает иллюзию этой геометрической фигуры. Рядом они поставили обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты. Кошки не стали делать выбор между двумя конструкциями, они одинаково часто садились внутри обеих.

Исследование показало, что кошки умеют визуализировать объекты. Ученые доказали, что животные могут чувствовать себя в безопасности внутри даже воображаемого пространства.

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