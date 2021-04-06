Кот Федор, сам того не желая, стал причиной разборок в Березовском (Свердловская область). Хозяева выставили его на улицу, позже больное животное подобрала школьница. Четвероного вылечили и кастрировали. Узнав об этом, владельцы стали угрожать девушке.

Школьница-волонтер Ира увидела на улице кота. Он ни на что не реагировал. На ушах были кровоподтеки. На место приехала Ольга — руководитель приюта для животных и благотворительного фонда города Березовский «Подари свою доброту».

Ольга рассказала «360», что кота отвезли в клинику, взяли анализы. Оказалось, что животное укусил клещ. После этого Федора начали лечить и кастрировали. Эту процедуру проходят все бездомные животные, если невозможно связаться с хозяевами или если их нет.

Источник фото: телеканал «360»

Фото кота с описанием ситуации вывесили и на сайте фонда. Это сообщение увидели хозяева Федора. Они оказались соседями Иры. Им не понравилось то, что кота кастрировали.

«[Говорили], что она украла кота, лишила его достоинства, сделала девочку из мужика», — отметила Ольга.

По версии семьи, они отпустили кота погулять на улицу, потому что он метил территорию и просил кошку. Однако владельцы не ожидали, что их кота заберут, а тем более кастрируют. Хозяин животного начал пугать школьницу. Она предоставила аудиозаписи с угрозами «360».

«Ты со мной войну заиграла. Это только начало. Ты сегодня увидишь, что будет. Ты у меня ночью „поспишь“. Мама и папа из-за тебя страдать будут. Увижу тебя еще раз в подъезде, я тебя с третьего этажа скину», — говорил мужчина.

Источник фото: телеканал «360»

Также он грозился разбить школьнице голову. После таких сообщений девочка боялась идти домой. Информация о конфликте дошла до полиции.

«Провели беседу со мной, матерью школьницы. Нас спросили, будем ли мы подавать заявление. На что мы ответили, что у каждого человека должен быть шанс и мы его ему даем. Не будем писать заявление», — уточнила Ольга.

Она заметила, что с агрессивным соседом в любом случае проведут беседу. Сам виновник скандала — Федор — находится в приюте на передержке. Ему ищут новых хозяев. В старую семью не отдадут.