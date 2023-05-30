Наука 30 мая 2023, 14:40 Тунгусский метеорит ни при чем. Ученые развенчали миф о происхождении озера Чеко в Восточной Сибири РИА «Новости»: ученые опровергли гипотезу о месте падения Тунгусского метеорита Unsplash

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Озеро Чеко в Восточной Сибири не могло образоваться на месте падения Тунгусского метеорита в 1908 году. К такому выводу пришли ученые СО РАН, написало РИА «Новости».

Исследователи тщательно изучили структуру дна и состав донных отложений ряда озер в районе предполагаемого эпицентра взрыва. Согласно полученным результатам, водоемы, которые располагаются близ Чеко, имеют аналогичную глубину и форму, а их дно схоже по форме с воронкой. При этом их возраст превышает две тысячи лет, в то время как Чеко существует около 300 лет. Это означает, что ни один из трех водоемов не мог возникнуть в начале прошлого века.

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«Озеро Чеко нельзя считать уникальным водоемом, поскольку по форме оно схоже с другими озерами в этом районе, что может свидетельствовать на их общую природу происхождения», — отметили ученые.

Кроме того, как показало исследование, все три водоема расположены в руслах рек, а потому наиболее вероятный сценарий их происхождения связан преимущественно с геологической природой.

Утром 30 июня 1908 году в районе сибирской реки Подкаменная Тунгуска произошло необычное явление: над местностью пролетел огненный шар, раздался взрыв. Тогда предположили, что на Землю упал крупный метеорит.

Ранее сообщалось, что фрагмент челябинского метеорита, найденный на дне озера Чебаркуль, потерял массу и начал ржаветь.