Наука 15 февраля 2023, 07:27 Челябинский метеорит «похудел» и начал ржаветь Ученый Замоздра: фрагмент челябинского метеорита спустя 10 лет «похудел» на 3-5% в массе РИА «Новости»

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Фрагмент челябинского метеорита «похудел» и начал ржаветь. Астероид потерял в массе 3-5% за десять лет. Об этом сообщил РИА «Новости» изучавший метеорит ученый местного госуниверситета Сергей Замоздра.

Самый большой кусок метеорита, весом более 600 кг, упал на дно озера Чебаркуль. Его подняли и передали в музей «Южный Урал».

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Научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников предрек, что «космическая» система ПВО, которая защитит жителей Земли от метеоритов, появится уже в этом столетии.

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По мнению ученых, упавший в 2013 году метеорит — самый крупный после Тунгусского, долетевшего до нашей планеты в начале ХХ века.

Если бы астероид разрушился на меньшей высоте, последствия для Челябинска и области были бы тяжелее. Взрывная волна от метеорита выбила стекла в зданиях, их осколки ранили жителей города.

В понедельник, 13 февраля, падение метеорита над Ла-Маншем сняли на видео.