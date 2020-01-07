Телескоп ТЕSS нашел первую потенциально обитаемую планету размером с Землю

Ученые из NASA обнаружили новую планету в обитаемой зоне, которая оказалась таких же размеров как Земля. Она вращается вокруг звезды и на ней потенциально может быть жизнь.

Как сообщили в NASA, открытие было сделано с помощью космического телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). По словам специалистов, условия ее расположения могут быть подходящими, чтобы на поверхности планеты была вода.

Планету назвали TOI 700 d. За 37 дней она совершает оборот вокруг красного карлика TOI 700. От этой звезды исходит 86% энергии, которую Земля получает от Солнца. Сама TOI 700 имеет размеры около половины поверхности Солнца.

Сейчас ученым пока неизвестны точные условия на планете, но они уже смоделировали 20 потенциальных вариантов. Эти данные помогут выяснить, существует ли версия, которая подходит для обитаемости. Кроме TOI 700 d, вокруг звезды вращаются еще две планеты, но они находятся вне зоны обитаемости.