Телескоп «Иноуэ» сфотографировал Солнце в уникальном разрешении | 360°

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Телескоп «Иноуэ» сфотографировал Солнце в уникальном разрешении

Наука

09 сентября 2022, 13:23

Телескоп «Иноуэ» сфотографировал Солнце в уникальном разрешении

Телескоп на Гавайях сделал фото Солнца в рекордном разрешении

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Национальный научный фонд США опубликовал фотографии Солнца, сделанные телескопом «Иноуэ». На снимках можно рассмотреть, как на поверхности звезды кипит плазма.

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Недавно ученые отметили первый год работы самого мощного в мире солнечного телескопа. Его установили на потухшем вулкане Халеакала на Гавайях. На днях аппарат сделал снимки звезды в рекордном разрешении.

На фотографиях — внешняя часть оболочки Солнца, называемая хромосферой. Самые яркие точки самые же горячие, а темные пята — фрагменты остывающей плазмы, которая оседает в недра звезды.

По информации издания Sciencealert, телескоп сфотографировал солнечную поверхность площадью 82,5 тысячи квадратных километров. Расширение снимков составляет 18 километров на один пиксель.

На днях ученым удалось рассмотреть звезды в туманности Тарантул, находящейся в Большом Магеллановом Облаке. Специалисты изучили скопление благодаря телескопу «Джеймс Уэбб».

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