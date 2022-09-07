Телескоп «Джеймс Уэбб» позволил рассмотреть звезды в туманности Тарантул | 360°

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Телескоп «Джеймс Уэбб» позволил рассмотреть звезды в туманности Тарантул

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Ученые рассмотрели звезды, находящиеся в туманности Тарантул, при помощи телескопа «Джеймс Уэбб». Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на European Space Agency.

Туманность расположена на расстоянии 161 000 световых лет от Земли. Она находится в Большом Магеллановом Облаке. Это галактика, которая вращается вокруг Млечного Пути.

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Раньше рассмотреть туманность не удавалось. Теперь при помощи телескопа можно узнать, как выглядел Млечный Путь, когда формировался миллионы лет назад.

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Ученые

Космос

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