Телескоп «Джеймс Уэбб» позволил рассмотреть звезды в туманности Тарантул | 360°

Наука 07 сентября 2022, 19:03 Поделиться Telegram

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Viber Телескоп «Джеймс Уэбб» позволил рассмотреть звезды в туманности Тарантул

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Ученые рассмотрели звезды, находящиеся в туманности Тарантул, при помощи телескопа «Джеймс Уэбб». Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на European Space Agency.

Туманность расположена на расстоянии 161 000 световых лет от Земли. Она находится в Большом Магеллановом Облаке. Это галактика, которая вращается вокруг Млечного Пути.

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Раньше рассмотреть туманность не удавалось. Теперь при помощи телескопа можно узнать, как выглядел Млечный Путь, когда формировался миллионы лет назад.

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