Таяние подводной мерзлоты будут изучать по-новому

В Институте океанологии имени Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) создали самовсплывающие донные станции, которые позволят оценить масштаб таяния подводной мерзлоты. Они также работают как сейсмографы и могут регистрировать землетрясения.

Об этом ТАСС сообщила пресс-служба академии наук. Станции были вывезены на судне «Академик Мстислав Келдыш» и впервые опробованы в октябре 2019 года в районе хребта Гаккеля в Северном Ледовитом океане.

В рамках пилотного проекта станции были установлены на глубине 80 и 320 метров.«Ученым удалось зарегистрировать множество землетрясений, что позволяет локализовать очаги скопления метана и оценить масштаб таяния подводной мерзлоты», — говорится в сообщении пресс-службы.

Самовсплывающие донные станции могут погружаться на глубину до шести километров и работать сроком до двух лет. Они могут стать неоценимым инструментом в процессе обнаружение очагов скопления газа и оценки уровня деградации подводной мерзлоты.

В академии уверены, что изучение годовых сейсмических наблюдений позволит изучать техногенные причины океанических землетрясений.

Для экономики России изучение таяния мерзлоты играет существенную роль. Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков осенью прошлого года оценил ущерб от потепления климата в 50-150 миллиардов рублей. В результате оттаивания земли могут начать рушиться газопроводы и здания. По его данным, потепление в Арктическом регионе идет в два раза быстрее, чем в целом по миру.