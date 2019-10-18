«Сумма будет расти»: ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей

По словам представителя ведомства, масштаб вероятной катастрофы очень большой.

«Эту проблему необходимо решать, потому что сумма ущерба будет расти с каждым годом», — заявил Александр Крутиков.

Глобальное потепление растопит нефтяную отрасль Подробнее

Оттаивание мерзлого грунта, который охватывает большую часть России представляет опасность для зданий, где будут рушиться сваи, и трубопроводов, которые начнут взрываться. При этом потепление в Арктическом регионе наступает в два раза быстрее, чем в целом по миру.

Особую озабоченность повышение температуры вызывает у горнодобывающих, нефтяных и газовых компаний. Как пояснили в пресс-службе ПАО «„ГМК“ Норильский никель», из-за нагрева земли здания на сваях потеряли стабильность. Почва стала мягкой, так как вечная мерзлота прогрелась.

В этом году в Норильске начали строить новые дома с меньшим количеством этажей и весом, чем обычно. Кратеры из-за проседания земли обнаружили на территории полуострова Ямал, где большое количество газопроводов.

Компании уже заранее думают, как действовать в новых условиях. Владелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил, что помимо углубления забивки свай при строительстве новых зданий будут использовать специальную технологию, которая позволяет удерживать грунт в замороженном состоянии. Трубопроводы планируют установить на специальные гравитационные платформы, которые обычно используют при добыче топлива на морских шельфах.

В этом году Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату, направленное на регуляцию выбросов углекислого газа в атмосферу. Его огромное скопление и приводит к серьезному потеплению климата. Россия подписала документ еще в 2016-м, но ратифицировала его только через три года.