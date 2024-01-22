Наука 22 января 2024, 11:29 Свыше 600 московских ученых отметили премиями правительства за 10 лет Более 600 московских ученых получили премии правительства столицы за 10 лет Freepik

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За последнее десятилетие больше 600 московским ученым вручили премии правительства столицы за исследования и разработки, которые принесли пользу для мегаполиса и страны. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

В День российской науки, который отмечают 8 февраля, в столице проведут церемонию награждения лауреатов премии правительства Москвы молодым ученым за 2023 год.

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«В прошлом году на соискание премии подали 1292 заявки — это на 15% больше, чем годом ранее», — уточнили в пресс-службе.

К примеру, в прошлом году премию правительства вручили за разработку альтернативных источников энергии. В 2020 году отметили премией работу под названием «Синтез, характеристика и применение магнитных наночастиц в терапии и диагностике опухолевых заболеваний». Два года назад за разработку тест-объекта для медицинских исследований в области остеопороза вручили правительственную награду младшему научному сотруднику.

Начиная с 2014 года свыше восьми тысяч молодых ученых представили свои работы, из них 604 стали лауреатами. Всего выдали премий на сумму 586 миллионов рублей.

Выдающимся российским ученым также вручили премию имени профессора Николая Егоровича Жуковского. Награждение состоялось в 177-ю годовщину со дня рождения знаменитого авиаконструктора.