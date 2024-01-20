Подмосковье 20 января 2024, 15:12 Авторов лучших работ по теории авиации наградили в Жуковском Телеканал «360»

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Выдающимся российским ученым вручили премию имени профессора Николая Егоровича Жуковского. Награждение состоялось в 177-ю годовщину со дня рождения знаменитого авиаконструктора.

Из нескольких десятков научных исследований жюри выбрало два лучших. Коллектив Института специального машиностроения удостоился премии первой степени за работу по композитным сетчатым конструкциям. Ученые Центрального аэрогидродинамического института были удостоены серебряной медали за монографию, посвященную системным исследованиям и проектированию авиационной техники.

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Сергей Чернышев, вице-президент Российской академии наук, отметил, что премия имени Николая Жуковского, учрежденная более 100 лет назад, остается важным экзаменом для всех научных работников в области авиастроения.

В Жуковском 17 января отметили день рождения отца русской авиации Николая Жуковского. Жители города собрались у памятника ученому, чтобы почтить его память и возложить цветы.

«Каждый год мы здесь собираемся с градообразующими предприятиями, жуковчанами и отмечаем день рождения Николая Егоровича. Для нас это очень большая дата, потому что это история нашего города, а без истории не бывает будущего», — сказал на торжественной церемонии глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

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