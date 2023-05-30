Наука 30 мая 2023, 14:39 Свидетельство распада бозона Хиггса обнаружили на Большом адронном коллайдере Физики ATLAS и CMS заявили о распаде бозона Хиггса на Большом адронном коллайдере Unsplash

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Группа ученых обнаружила первое свидетельство процесса распада бозона Хиггса на фотоны и Z-бозоны, сообщила пресс-служба Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Это явление может стать подтверждением существования элементов, выходящих за рамки стандартной модели физики элементарных частиц.

Физики CMS и ATLAS отметили, что им пришлось объединиться ради доказательства редкого процесса, в котором бозон Хиггса распадается на Z-бозон, электрически нейтральный носитель слабого взаимодействия, и фотон-носитель электромагнитного взаимодействия.

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«Благодаря тщательному сочетанию отдельных результатов ATLAS и CMS мы сделали шаг вперед к разгадке еще одной загадки бозона Хиггса», — рассказала координатор физики ATLAS Памела Феррари.

Бозон Хиггса обнаружили более 10 лет назад во время использования Большого адронного коллайдера. Очередной цикл работы устройства и его будущие обновления позволят найти другие, еще более редкие варианты распадов бозона Хиггса, отметили в ЦЕРН.

В конце ноября работу БАК пришлось приостановить раньше срока. Это сделали из-за нехватки электроэнергии.