Технологии 28 ноября 2022, 10:05 Большой адронный коллайдер остановили ради экономии ЦЕРН раньше срока остановила Большой адронный коллайдер из-за нехватки электричества Викимедиа

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Большой адронный коллайдер выключили на две недели раньше запланированного, чтобы сберечь электричество. Об этом объявила на своем сайте Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Техническая остановка ускорителя заряженных частиц началась 28 ноября. В 2023 году его эксплуатацию сократят на 20%. Остановить адронный коллайдер на две недели раньше срока решили из-за глобального кризиса энергоснабжения, удорожания стоимости жизни и возможной нехватки электричества. В сентябре ЦЕРН объявила, что это поможет сократить расходы лаборатории физики высоких энергий в 2022 и 2023 годах. Все работы согласовали с поставщиком электроэнергии Electricite de France.

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Организация решила оптимизировать электропотребление на всех площадках. Она приняла пятилетний план энергосбережения, пересмотрела работу системы охлаждения и спроектировала новый центр обработки данных, который сдадут в 2023 году, с учетом передовых технологий в этой сфере.

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Большой адронный коллайдер уже останавливали на два года ради модернизации и в 2015 году перезапустили. В 2018-м физики разогнали с его помощью ионизированные атомы свинца для создания мощного гамма-излучения, а в 2021 году открыли новый класс тетракварков.