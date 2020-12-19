Ракету-носитель «Ангара» с кораблем «Орел» запустят в космос в конце 2023 года
«В декабре 2023 года, пока ориентировочно 15 декабря, мы поставили для себя эту дату, „Ангара“ должна поднять и вывести этот корабль без экипажа», — процитировал ТАСС слова Дмитрия Рогозина.
Если запуск пройдет успешно, то в 2024 году произойдет такой же полет, только уже со стыковкой с Международной космической станцией (МКС). Еще через год, по словам Рогозина, в планах начать пилотируемые полеты корабля.
Одна из главных задач корабля «Орел» — пилотируемые полеты на Луну и транспортировка экипажей на МКС.
Ранее газета «Известия» сообщала, что на адаптацию корабля «Орел» в «Ангаре» выделят более одного миллиарда рублей. Деньги будут потрачены на «разработку эскизного проекта на космический комплекс с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса «Ангара».