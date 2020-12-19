Ракету-носитель «Ангара» с кораблем «Орел» запустят в космос в конце 2023 года

Роскосмос планирует запустить ракету-носитель «Ангара» с новым пилотируемым кораблем «Орел» без экипажа через три года. Об этом рассказал генеральный директор организации Дмитрий Рогозин во время посещения ПО «Полет».

«В декабре 2023 года, пока ориентировочно 15 декабря, мы поставили для себя эту дату, „Ангара“ должна поднять и вывести этот корабль без экипажа», — процитировал ТАСС слова Дмитрия Рогозина.

Если запуск пройдет успешно, то в 2024 году произойдет такой же полет, только уже со стыковкой с Международной космической станцией (МКС). Еще через год, по словам Рогозина, в планах начать пилотируемые полеты корабля.

Одна из главных задач корабля «Орел» — пилотируемые полеты на Луну и транспортировка экипажей на МКС.

Ранее газета «Известия» сообщала, что на адаптацию корабля «Орел» в «Ангаре» выделят более одного миллиарда рублей. Деньги будут потрачены на «разработку эскизного проекта на космический комплекс с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса «Ангара».