Наука 22 февраля 2024, 04:03 Стала известна судьба хищника, заплывшего в Черное море Океанолог Мухаметов: групер не несет угрозы для флоры и фауны Черного моря Телеканал «360»

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Разница в степени солености Черного и Средиземноморского морей не позволит хищному пришельцу с юга — груперу — закрепиться в новом ареале. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.

По его словам, подобные единичные случаи миграции рыб происходят довольно часто. Однако массовой миграции хищника не предвидится из-за специфики черноморской воды.

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Несмотря на то, что групер считается прожорливым охотником, он не представляет опасности для человека. Флора и фауна региона также не пострадают.

Ранее сообщалось, что директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко пообещал вознаграждение тому, кто поймает этого средиземноморского хищника, который, по его словам, обосновался в Черном море.

Груперы, как отметил Жиленко, вырастают до 50 сантиметров, а некоторые экземпляры — до двух метров, и поэтому представляют собой опасность.