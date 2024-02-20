20 февраля 2024, 17:40
Награду за поимку опасного средиземноморского хищника объявили в Крыму
Глава Алуштинского аквариума Жиленко пообещал вознаграждение за поимку групера
Директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко пообещал вознаграждение тому, кто поймает появившегося в Черном море опасного средиземноморского хищника — групера. Животное представляет угрозу для местной фауны. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам Жиленко, рыбаки впервые выловили двух груперов у берегов Крыма. Хищников подселили к другим обитателям аквариума. Директор аквариума назвал появление груперов «тревожным сигналом»: они могут уничтожить всю кормовую базу черноморских рыб.
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«Груперы вырастают до 50 сантиметров, а некоторые их братья — до двух метров. Объявляю охоту на этого незваного гостя. Каждому, кто поймает и принесет этого хищника к нам, полагается премия — пять тысяч рублей», — рассказал Виктор Жиленко.
Ранее сотрудники Санкт-Петербургского госуниверситета исследовали обитающих в морях уникальных паразитов — ризоцефалов, которые изменяют поведение ракообразных, впрыскивая в них клетки, и кастрируют их.
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