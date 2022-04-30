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    30 апреля 2022, 01:07

    SрасеХ запустила новую партию спутников Starlink

    Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с новой партией спутников Starlink

    Валерия Шафирко

    Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с новой партией спутников Starlink. Прямую трансляцию запуска вела SpaceX.

    Falcon 9 стартовала в 00:27 по московскому времени в субботу с космодрома на мысе Канаверал. Ракета-носитель выводит на орбиту 53 аппарата. Они войдут в сеть интернет-спутников Starlink.

    Этот запуск стал шестым для используемой в это раз первой ступени ракеты. С ноября 2020 года началось ее использование. Сегодня она вновь совершила посадку вскоре после старта.

    Starlink — это спутниковая сеть следующего поколения. Она предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке Земли. Созвездие Starlink изначально должно было состоять из 12 тысяч аппаратов, однако в 2019 году компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч спутников.

    В начале апреля SpaceX запустила космическую ракету-носитель Falcon 9, которая доставит четырех туристов на МКС. Ракета стартовала с кораблем Crew Dragon. Первый экипаж космических туристов состоит из бывшего астронавта NASA и вице-президента Axiom Майкла Лопес-Алегрии, американского бизнесмена Ларри Коннора, канадского инвестора Марка Пати и израильского предпринимателя Итана Стиббе.