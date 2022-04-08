SpaceX запустила полностью коммерческий рейс

Американская компания SpaceX запустила космическую ракету-носитель Falcon 9, которая доставит четырех туристов на МКС. Об этом сообщило РИА «Новости». Прямая трансляция запуска идет на сайте SpaceX.

Ракета стартовала с кораблем Crew Dragon, экипаж которого впервые состоит только из космических туристов. Рейс стартовал примерно в 18:17 по московскому времени.

Это пятый запуск с первой ступенью Falcon 9, а для корабля Crew Dragon полет стал вторым по счету. Оператором первого полностью коммерческого полета стала компания Axiom Space. Всего корпорация запланировала и согласовала с NASA два коммерческих рейса на МКС.

Первый экипаж космических туристов состоит из бывшего астронавта NASA и вице-президента Axiom Майкла Лопес-Алегрии, американского бизнесмена Ларри Коннора, канадского инвестора Марка Пати и израильского предпринимателя Итана Стиббе. Они проведут на орбите около недели. Дата второго рейса пока неизвестна.