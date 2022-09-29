Доказательства древнего потопа обнаружили на Марсе | 360°

Наука 29 сентября 2022, 19:13 Поделиться Telegram

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Viber Доказательства древнего потопа обнаружили на Марсе

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Ученые из Китайской академии наук и Пекинского университета обнаружили на Марсе доказательства древнего затопления. Их нашли в локации Utopia Planitia. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на журнал Nature.

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Признаки выявил марсоход китайского производства Zhurong. Необходимые данные собирали с 2021 года. Там нашли по меньшей мере два слоя неустановленной породы. По предположениям некоторых ученых, слои возникли во время во время наводнения, произошедшего около трех миллиардов лет назад.

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