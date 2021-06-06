SpaceX успешно вывела на орбиту спутник SXM-8

Компания SpaceX, которую основал предприниматель Илон Маск, успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-8. Прямая трансляция велась на официальном сайте организации.

Старт состоялся в 00:26 по времени Восточного побережья США и в 07:26 по московскому с космодрома на мысе Канаверал, который расположен в штате Флорида. Уже через полчаса после запуска спутник был успешно выведен на орбиту.

Первая ступень Falcon 9 спустя несколько минут после старта в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане, добавил сайт inc-news. Такая технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей. Эта ступень уже дважды использовалась для доставки на орбиту экипажей кораблей Crew Dragon.

Илон Маск ранее предложил создать международные базы на Луне и на Марсе. Он считает, что это было бы логичным продолжением проекта МКС. Предприниматель обратил внимание, что важно сотрудничество в космосе. Но при этом нельзя застревать на каких-то одних вопросах.