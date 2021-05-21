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    21 мая 2021, 11:56

    Маск выступил за создание международной базы на Луне

    Александр Блинов

    Основатель SpaceX Илон Маск предложил создать международные базы на Луне и на Марсе. Он считает, что это было бы логичным продолжением проекта МКС. Предприниматель заявил об этом, выступая на марафоне «Новое знание».

    Маск выступил за создание международной базы на Луне

    Маск заявил, что считает сотрудничество в космосе очень важным. Но при этом нельзя застревать на каких-то одних вопросах, по его словам.

    Международная космическая станция выполняет очень важную функцию, отметил он. Глава SpaceX добавил, что следующим логичным шагом стало бы создание международной лунной базы, а также строительство города на Марсе.

    Бизнесмен также не исключил, что внеземная жизнь, возможно, где-то существует. Но при этом он указал, что инопланетян пока никто не видел.

    Маск также выступил за развитие отношений между США и Россией. По его мнению, странам нужно поддерживать плотные контакты.

    Основатель Tesla также анонсировал появление официального представительства компании в России, Казахстане и других странах СНГ. Маск не исключил, что в России может появиться завод по производству электромобилей.