Маск выступил за создание международной базы на Луне

Основатель SpaceX Илон Маск предложил создать международные базы на Луне и на Марсе. Он считает, что это было бы логичным продолжением проекта МКС. Предприниматель заявил об этом, выступая на марафоне «Новое знание».

Маск заявил, что считает сотрудничество в космосе очень важным. Но при этом нельзя застревать на каких-то одних вопросах, по его словам.

Международная космическая станция выполняет очень важную функцию, отметил он. Глава SpaceX добавил, что следующим логичным шагом стало бы создание международной лунной базы, а также строительство города на Марсе.

Бизнесмен также не исключил, что внеземная жизнь, возможно, где-то существует. Но при этом он указал, что инопланетян пока никто не видел.

Маск также выступил за развитие отношений между США и Россией. По его мнению, странам нужно поддерживать плотные контакты.

Основатель Tesla также анонсировал появление официального представительства компании в России, Казахстане и других странах СНГ. Маск не исключил, что в России может появиться завод по производству электромобилей.