Создателей вакцины «Спутник V» предложили номинировать на Нобелевскую премию

Ученые НИЦ имени Гамали могут стать нобелевскими номинантами. В Госдуме предложили выдвинуть их на международную премию за разработку вакцины от COVID-19.

Идею озвучили в комитете нижней палаты парламента по охране здоровья, сообщило РИА «Новости». Речь идет о соискании премии в 2021 году.

Зампред думского комитета Леонид Огуль подчеркнул, что масштаб сделанного российскими учеными научного открытия переоценить трудно. Оно поможет всему человечеству. Пандемия коронавируса стала самой масштабной более чем за сто лет: тогда людям пришлось пережить «испанский грипп».

«Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции <…> — это настоящий прорыв в области науки и медицины», — сказал Огуль. Он призвал отметить труд российских ученых на уровне мирового сообщества.

Разработчиков «Спутника V» назвал достойными выдвижения на премию и член комитета ГД РФ Борис Менделевич.

«На мой взгляд, вакцина от COVID-19 — это действительно мировой прорыв. <…> Создатели вакцины достойны быть, как минимум, претендовать на Нобелевскую премию», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что коронавирус в считаное время унес более миллиона жизней на планете. Мнениz о SARS-CoV-2 до сих пор разнятся. «В случае доказанной эффективности» благодаря вакцине миллионы людей по всему миру будут спасены — препарат не только сохранит им жизни, но и убережет от нежелательных последствий.

Первую в мире вакцину от COVID-19, напомнила газета «Известия», зарегистрировали в России 11 августа. Препарат, получивший название «Спутник V», создали специалисты Центра имени Гамалеи.