Политолог объяснил, почему Тунберг не получит Нобелевскую премию

Он пояснил, что скорее всего наградят нескольких правозащитников. Именно так и происходило в предыдущие годы. Также эксперт добавил, что появилась тенденция вручения премии сразу нескольким людям. Он предполагает, что она сохранится.

«Госпожа Грета Тунберг, которая номинировалась на Нобелевского лауреата, имеет лишь небольшие шансы на победу. Если бы выбор проходил полгода назад, то ее шансы были бы велики, сейчас из-за последних политических событий, получение ею премии маловероятно», — уверен Гусев.

Ранее Грета Тунберг выделила 100 тысяч долларов для Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Финансовые средства на пожертвование Тунберг получила в датском фонде. Она обратилась к общественности с просьбой поддержать «жизненно важную работу ЮНИСЕФ по спасению жизней детей, защите здоровья и продолжению обучения». Представители ЮНИСЕФ уточнили, что направят деньги на поддержку детей, которые пострадали от введенных ограничений из-за коронавируса.