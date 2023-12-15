15 декабря 2023, 12:14
«Солнце живет своей жизнью». Россиянам посоветовали не бояться магнитной бури
Научный сотрудник Бреус: мощная магнитная буря не скажется на связи
Зафиксированная на Солнце мощная магнитная вспышка не вызовет серьезных последствий на Земле. Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус заявила «360», что это рядовое явление.
«Будет буря завтра, но она будет пять-шесть баллов. Она не действует ни на кого, кроме особо магниточувствительных людей. Может быть, у кого-то просто будет кружиться голова, например. Больше ничего не произойдет», — сказала она.
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Специалист объяснила, что вспышки на Солнце — это нормальное явление. Они происходят регулярно и, как правило, проходят безвредно для большинства людей.
«Просто Солнце время от времени вспыхивает, там возникают солнечные пятна, в них происходят вспышки. Солнце живет своей жизнью», — заявила Тамара Бреус.
По ее словам, не стоит беспокоиться ни о самочувствии, ни о работе техники. Мощность предстоящей магнитной бури не настолько высокая, чтобы привести к сбоям систем.
«На интернет не влияет, на мобильную связь тоже, пожалуй, не влияет. Это слишком слабая сила воздействия. Вот когда бывает девять баллов, это уже опасно для всех», — заявила ученая.
Центр погоды «Фобос» зафиксировал на Солнце самую мощную вспышку за последние шесть лет. Ее интенсивность составила Х2,8. По прогнозу специалистов, она вызовет 16 декабря сильную магнитную бурю.
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