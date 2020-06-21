Солнечное затмение показали из космоса

Солнечное затмение наблюдали жители Земли 21 июня — но одно дело видеть это с земли, а другое — наблюдать из космоса.

Всего пять человек могут похвастаться тем, что увидели это явление с борта Международной космической станции — два российских космонавта и три американских астронавта. Среди них — Кристофер Кэссиди, который сфотографировал затмение и выложил снимки в Twitter.

На кадрах можно наблюдать тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения.

«Очень крутой вид на кольцевое солнечное затмение, которое наблюдалось по правому борту (МКС — прим.р ед.), когда мы пролетали над Китаем этим утром. Прекрасный способ пробуждения в День отца! Надеюсь, что у всех пап в мире прекрасный день!» — написал Кэссиди.

21 июня 2020 года лунный диск начал закрывать яркую планету с семи утра по московскому времени в Африке, а закончится все в Тихом океане в 12:30. В соцсетях устроили онлайн-трансляцию этого явления. Такое явление можно наблюдать достаточно редко, поэтому те, кто его увидел — настоящие везунчики.