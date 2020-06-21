Солнечное затмение онлайн: соцсети показали явление в прямом эфире
Некоторые сделали на память снимки солнечного затмения. На них видно, как луна закрывала солнечный диск постепенно.
Жителям Урала увидеть небесное явление не помешала облачность — солнце, частично закрытое луной, все равно проглядывало сильнее.
По словам специалистов, в России луна закрыла солнце максимум на треть. Зато в Индии, особенно в северной ее части случилось практически полное затмение. Кадры видеотрансляции опубликовали в Facebook.
Увидеть затмение солнца жители Земли могут нередко. Но примечательно, что в этот раз это событие совпало с днем летнего солнцестояния — самым длинным световым днем в году. 21 июня принято считать днем прихода астрономического лета.
Астрологи называют такое стечение обстоятельств большой удачей, поэтому в ближайшие три дня они советуют начинать новое дело, ведь оно обязательно станет успешным.