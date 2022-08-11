Снимок взрыва сверхновой звезды приняли за фотографию печенья

Результаты работы австралийских ученых подвергли сомнению в интернете. При помощи радиотелескопа нового поколения астрофизики получили изображение последствий взрыва сверхновой. Результаты исследования опубликовали в издании The Conversation.

По оценкам специалистов, уникальному явлению, попавшему в объектив камер, более миллиона лет. Предположительно, он расположен на расстоянии от 10 до 15 тысяч световых лет от Земли. Впервые этот объект классифицировали как остаток сверхновой в 1967 году. Ученые опубликовали снимок — объект круглой формы, красно-коричневого цвета.

После публикации этого материала в Сети расползлись слухи о том, что австралийские ученые просто сфотографировали овсяное печенье и выдали его за космический объект, сообщило РИА ФАН. Пользователей интернета можно понять, ведь совсем недавно в мире уже случился подобный скандал. Глава Комиссии по атомной энергии Франции Этьен Кляйн опубликовал в социальных сетях фото ломтика колбасы. Он выдал его за далекую звезду, запечатленную космическим телескопом «Джеймс Уэбб», сообщили «Известия».

Предстоящей ночью россияне смогут полюбоваться последним суперлунием в этом году. Неподдельное явление можно будет увидеть примерно в 03:36 по московскому времени.