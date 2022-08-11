Россиянам напомнили о суперлунии в ночь на 12 августа

Последнее в этом году суперлуние состоится в ночь с 11 на 12 августа, сообщил портал о космосе и астрономии Space.com. Максимально близким и ярким спутник Земли будет казаться в 03:36 по московскому времени.

По данным астрономов, в это время Луна будет казаться на 30% ярче обычного и на 14% ближе. Это суперлуние станет заключительным в этом году — ранее явление наблюдали в мае, июне и июле.

Кроме необычно большой и яркой Луны россияне в предстоящую ночь смогут полюбоваться метеорным потоком Персеиды, сообщили в Московском планетарии.

«В ночь с 11 на 12 августа произойдет пик знаменитого летнего звездопада Персеиды. А это означает, что при благоприятных погодных условиях и отсутствия городской засветки начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 100 метеоров в час, или один-два метеора в минуту!», — рассказали ученые.

Астролог и телеведущая Василиса Володина заявила, что скромным людям нужно постараться проявить себя в день суперлуния. Можно смело идти на собеседование или выступить на публике, добавила она.