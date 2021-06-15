Система мониторинга штаммов коронавируса появится в Москве

Власти Москвы совместно с Центром имени Гамалеи создадут собственную систему мониторинга циркулирующих в регионе штаммов коронавируса, чтобы дальше их подробно изучать. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

Гинцбург выразил мнение о том, что подъем заболеваемости может быть связан с возникновением «чисто московского» варианта коронавируса.

«Те полтора миллиона москвичей, которые вакцинировались, хорошо защищены от индийского штамма. Но будут ли они так же хорошо защищены от гипотетического „московского“, еще надо изучать», — сказал он.

Гинцбург добавил, что предстоит выяснить, насколько новые штаммы опаснее по сравнению с теми, о которых мы уже знаем.

Ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган считает, что медленная вакцинация опасна: вирус успевает мутировать и уклоняться от иммунитета. Однако у привитых людей выработанный иммунитет начинает угасать примерно через шесть месяцев. Он пояснил, что при медленной вакцинации они могут заразиться вновь. Это значит, что достичь коллективного иммунитета будет очень сложно в такой ситуации.