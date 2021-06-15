Вирусолог назвал срок спада летней волны коронавируса

Заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад в течение месяца. Вирусолог Александр Чепурнов отметил, что ожидаемая весенняя волна коронавируса в России сдвинулась на начало лета.

«Возможно, у нас просто произошел сдвиг: весенний подъем догнал нас фактически летом. Причем смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось», — заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в интервью радио Sputnik.

Ранее медики прогнозировали третью волну коронавируса на апрель из-за опыта прошлого года. В 2020-м спад заболеваемости COVID-19, напомнил Александр Чепурнов, пришелся на середину июня. Он продлился до середины сентября. Вирусолог считает, что в этом году переход к летней стадии произойдет быстрее — за месяц. Из-за стабильно теплой погоды заболеваемость должна пойти на спад.

Ранее в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что больницы начали готовить к приему пациентов, заболевших COVID-19.