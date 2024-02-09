Наука 09 февраля 2024, 21:14 Сильнейшая за последние пять лет вспышка произошла на Солнце ИКИ РАН: на Солнце произошла одна из самых мощных вспышек за 5 лет Unsplash

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На Солнце произошла сильнейшая вспышка за последние пять лет. Об этом РИА «Новости» сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики.

«Одна из крупнейших вспышек текущего цикла произошла на Солнце», — рассказали исследователи.

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Согласно графику, опубликованному на сайте лаборатории, вспышке присвоили балл Х3.3. Она длилась с 15:53 до 16:32 по московскому времени и достигла максимума в 16:14. Сейчас на Солнце зафиксировали мощные потоки излучения из области вспышки. Влияние этого комического события на Землю практически исключено.

Еще одна мощная вспышка на Солнце произошла в новогоднюю ночь. Нарастающая частота таких явлений говорит о постепенном приближении звезды к пику активности, который может наступит уже в середине этого года.

В конце января на Землю обрушился радиационный шторм. Метеозависимых людей предупредили о риске проблем с сердцем и сосудами.