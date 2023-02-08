Наука 08 февраля 2023, 01:59 Санкции не остановили развитие российской науки — Фальков Министр науки Фальков: санкции не остановили развитие науки в России freepik

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Санкционное давление не остановило развитие российской науки, заявил ТАСС министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. В 2023 году в Дубне планируют запустить крупнейший проект класса мегасайнс — коллайдер NICA.

В День российской науки, который отмечается 8 февраля, Фальков отметил главный итог 2022 года — система отечественных исследований адаптировалась к новым условиям довольно успешно.

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«При этом надо отметить, что ни одно начинание, ни один из замыслов, которые исходно были на старте национального проекта „Наука и университеты“, ГПНТР (государственной программы научно-технологического развития — прим. ред.) [не остановились] — все эти проекты реализуются успешно», — заявил министр науки.

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Фальков подчеркнул, что успешно завершено строительство крупнейшей установки класса мегасайенс.

«В этом году мы ставим себе задачу — и, думаю, ее успешно решим — запуск коллайдера NICA», — подытожил Фальков.

Главным направлением научной деятельности сейчас является создание абсолютно новых природоподобных технологий, то есть переход к новому экономическому и технологическому укладу.