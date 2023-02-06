06 февраля 2023, 17:38
Озвучены самые перспективные направления в науке
Главным направлением научной деятельности на сегодняшний день является создание абсолютно нового природоподобного уклада. Об этом в рамках дисциплины «Разговоры о важном» рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, написали «Известия».
Он добавил, что компьютеры, в отличие от человеческого мозга, потребляют огромное количество энергии.
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«Когда мы только начинали 60 лет назад делать компьютеры, мы не понимали, как устроена живая жизнь, как устроен мозг. <…> А сегодня мы благодаря синхротронному излучению, нейтронам, благодаря достижениям физики глубоко понимаем, как устроена сложная, живая жизнь», — сказал он.
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Таким образом и была сформулирована концепция развития природоподобных технологий, то есть переход к новому экономическому и технологическому укладу.
Ученые
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