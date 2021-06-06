Ученые создали симуляцию рождения звезды. Видео

Американские астрономы создали красочную симуляцию зарождения новой звезды в газовом облаке под названием Starforge. Для этого они использовали один из крупнейших суперкомпьютеров мира в Техасском центре современных вычислений.

Наша жизнь происходит в мгновение ока по сравнению с продолжительностью жизни звезды. Теперь группа ученых разработала реалистичную и красочно потрясающую симуляцию того, как выглядит только начало жизни звезды.

Модель продемонстрировала, как из газового облака под влиянием излучения, космического ветра или взрывов ближайших космических объектов, магнитных полей и гравитации, развиваются звезды. Созданный симулятор поможет ученым понять, почему звездообразованием может быть быстрым или медленным, и как на него влияют высокоскоростные струи газа.

«По сути, они уносят газ, который мог бы попасть в звезду и увеличить ее массу. Мы подозревали, что это могло происходить, но, моделируя всю систему, мы получили четкое представление о том, как она работает», — сообщил CNN Майкл Грудич, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований и исследований в области астрофизики Северо-Западного университета.

Пока моделирование является лучшим способом для того, чтобы более или менее четко представлять себе, что происходит, когда формируются звезды.

4 июня астрономы Намибии зафиксировали рекордный по силе взрыв гамма-излучения в результате коллапса быстро вращающейся массивной звезды.