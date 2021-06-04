Астрономы зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной

Астрономы Намибии зафиксировали рекордный по силе взрыв гамма-излучения от умирающей звезды. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ученые уточнили, что это явление происходит в результате коллапса быстро вращающейся массивной звезды, которая превращается в черную дыру. Излучение имеет две фазы: начальная хаотическая быстрая фаза в несколько десятков секунд и длительная фаза послесвечения, которая плавно затухает.

«Мы могли бы наблюдать послесвечение в течение нескольких дней и до беспрецедентных энергий гамма-излучения», — рассказал один из ученых.