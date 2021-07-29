Российский модуль «Наука» успешно состыковался с МКС

Модуль «Наука» успешно состыковался с Международной космической станцией. Стыковка проходила в прямой трансляции на YоuТubе-канале Роскосмоса.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» на МКС в 16:29:10.

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко ранее сообщил, что модуль «Наука» сможет без каких-либо проработать на МКС до 2030 года.

Модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля. Его доставила к МКС ракета-носитель «Протон-М».

Модуль выводили в зону стыковки восемь суток. «Наука» нарастит объем российского сегмента на МКС. В него входят большие модули «Звезда» и «Заря», малые «Поиск» и «Рассвет», а также стыковочный отсек «Пирс».

Запуск модуля «Наука» откладывали несколько раз. Поэтому это стало одним из главных событий для российской космонавтики в этом году.

Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко ранее рассказал «360» об оснащении модуля. В «Науке» будет в том числе дополнительная каюта для одного космонавта.