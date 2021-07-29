Новый старый модуль. Путь «Науки» до МКС занял 14 лет

Модуль «Наука» скоро состыкуется с МКС. Он увеличит объем российского сегмента на станции и позволит проводить научные эксперименты. Его планировали запустить еще в 2007-м, но из-за недоработок пуск отложили вплоть до 2021 года.

Ракета «Протон-М» отправилась с космодрома Байконур к МКС 21 июля. Она должна доставить новый модуль «Наука», который уже вышел на орбиту. Доставка «Науки» на МКС отличается от полетов транспортных и пилотируемых кораблей, которые приближаются к станции за несколько часов. В случае «Науки» полет занял восемь дней.

Всего в российский сегмент МКС входят два больших модуля — «Заря» и «Звезда», а также малые «Рассвет», «Поиск» и стыковочный отсек «Пирс», написала «Газета.ru».

«Наука» — это лабораторный модуль российского сегмента МКС. С его помощью Роскосмос собирается реализовать программы научных исследований. Он весит 20 тонн и станет самым тяжелым модулем, который вывела Россия за последние 20 лет.

Запуск «Науки» — одно из главных событий в российской космонавтике в этом году. Это связано с тем, что запуск несколько раз откладывали.

Чем важна «Наука»

Модуль «Наука» позволит космонавтам проводить эксперименты в области космической биологии, технологий, физиологии, исследования Земли из космоса, а также материаловедения и физики космических лучей.

Немаловажно и оснащение самого модуля. Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко объяснил «360», что в модуле будет дополнительная каюта для одного члена российского экипажа, система регенерации воды из урины, дополнительный туалет и места для проведения ремонтных работ и размещения научной аппаратуры.

Отдельно космонавт выделил манипулятор, который позволяет перемещать полезную нагрузку наружу станции без выхода в космос, и шлюзовую камеру, через которую эту нагрузку можно вводить в космос. В российскому сегменте МКС их прежде не было, в отличие от американских коллег.

В целом это дает ряд относительно новых систем на борту и увеличивает объем российского сегмента Андрей Борисенко.

А руководитель Института космической политики Иван Моисеев отметил, что основная задача, которую решают все модули, — изучение в невесомости человека, объектов и техники.

«Изучение базируется на фундаментальных научных познаниях и прикладных, для того чтобы сделать технику, которая используется сейчас, лучше. Это общая задача для всех модулей», — добавил Моисеев.

Космический долгострой

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин называл модуль долгостроем и сложным проектом, который сталкивался с препятствиями. «Науку» начали строить в 1995 году как дублер модуля «Заря», а сроки его запуска несколько раз сдвигались. Первоначально в космос его планировали отправить в 2007 году.

В июле запуск перенесли, а модуль вернули в монтажно-испытательный корпус из-за недоработок. Выяснилось, что при сборке забыли закрыть звездные датчики экранно-вакуумной теплоизоляцией.

Но главной проблемой, из-за которой модуль не удалось отправить, был засор в трубопроводах и топливных баках. В них нашли металлическую стружку, которая могла бы вызвать поломку двигательной системы на станции.

«Стружка [в баках] — это проблема, из-за которой [пуск] неоднократно откладывался, но дело не в ней, а в организации работы», — объяснил Моисеев.

Всего заменили 576 трубопроводов, а топливные баки разобрали и испытали. После этого в них не нашли микротрещин. А в январе этого года топливная система модуля успешно прошла испытания. У модуля также протестировали телевизионную связь и антенно-фидерное устройство телевизионной системы.

Такая затянутость не может не сказаться на работе нового модуля. Моисеев объяснил, что «Наука» была рассчитана на 15 лет, но по факт прослужит только пару лет. Это связано с тем, что Россия выйдет из МКС в 2025 году.

Другая возможная проблема — это устаревание модуля. Андрей Борисенко напомнил, что его проектировали по старым документам. По его словам, сейчас были бы приняты другие конструкторские решения.