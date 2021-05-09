Российский космонавт развернул на МКС копию Знамени Победы

Российский космонавт Олег Новицкий, находящийся на Международной космической станции (МКС), развернул на ее борту копию Знамени Победы. Он принял участие в акции «Бессмертный полк».

Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса. Рядом с космонавтом в невесомости парил ноутбук с фотографиями ветеранов.

В День Победы челны МКС записали видеообращение, посвященное празднику. Олег Новицкий поблагодарил ветеранов за отвоеванное ими право на жизнь и свободу. Петр Дубров назвал День Победы одним из главных событий ХХ века. Американский астронавт Марк Ванде Хай по-русски назвал общую цель изучения космоса — мирные открытия и благо всего человечества.