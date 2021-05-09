Космонавты поздравили землян с Днем Победы. Видео

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) записали видеопоздравление в День Победы. Оно появилось на сайте Роскосмоса.

«Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла. Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения и вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом будет для нас всегда священна», — сказал российский космонавт Олег Новицкий.

Поздравления также передали Петр Дубров и Марк Ванде Хай. Дубров назвал день 9 мая 1945 года одним из главных событий XX века, которое определило мирное развитие человеческой цивилизации.

Как отметил американский астронавт Ванде Хай, все участники команды МКС объединены общей целью — «мирному стремлению к открытиям и исследованиям на благо всего человечества». Он добавил, что станция — блестящий исторический пример международного сотрудничества. Свою речь астронавт произнес на русском языке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сегодня ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Он поблагодарил их за подвиги.