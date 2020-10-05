Российские ученые создали новое противовирусное средство

Ученые Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина создали гибридные соединения, одновременно обладающие противовирусными и антиоксидантными свойствами. Этот препарат сможет облегчить прохождение вирусной терапии, а также предотвратить появление осложнений.

Результаты исследования опубликованы в журнале Analytical and Bioanalytical Chemistry, передает РИА «Новости».

«Оказалось, что при синтезе данных молекул антиоксидантные свойства по механизму передачи электрона уменьшаются относительно исходного вещества, однако по механизму передачи протона их активность существенно возрастает», — рассказала доцент кафедры аналитической химии УрФУ Елена Герасимова.

Когда организм захватывает вирус, наступает окислительный стресс, который связан с избытком кислорода на клеточном уровне. Из-за этого происходят восполнения и легочные патологии, что сильно осложняет течение болезни.

Специалисты смогли совместить в одной молекуле вещества с противовирусной и антиоксидантной активностью. По словам ученых, применение лекарств с подобным соединением повышает эффективность лечения от вируса. По предварительной информации, аналогов препарату в мире пока нет.

Исследование проводилось совместно со специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Во время изучения эксперты основывалось на данных комплексного антиоксидантного скрининга.

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