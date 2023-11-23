Наука 23 ноября 2023, 04:42 Российские ученые собрали рекордный урожай в Антарктиде ААНИИ: рекордный урожай собрали на антарктической станции «Восток» Freepik

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Российские ученые собрали рекордный урожай в самой холодной точке планеты — на антарктической станции «Восток». Об этом сообщили сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) на своем сайте.

ААНИИ проводил эксперимент по выращиванию овощей на антарктической станции совместно с сотрудниками Агрофизического научно-исследовательского института (АФИ) и Института медико-биологических проблем РАН. Результат превзошел ожидания ученых. За два месяца с момента посадки на станции «Восток» удалось собрать 16,5 килограмма огурцов. Ученые назвали этот урожай рекордным.

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По словам ведущего геофизика ААНИИ Андрея Теплякова, часть овощей полярники пустили в пищу, а часть засушили и отправили в лабораторию АФИ для детального анализа.

Огурцы выращивали в оранжереях с использованием беспочвенной технологии «панопоника». По словам ученых, эксперимент показал, что всего на одном квадратном метре площади за год таким способом можно вырастить до 100 килограммов огурцов, 29 килограммов томатов, 11 килограммов сладкого перца и 149 килограммов листовой капусты.

В августе стало известно, что российские полярники вырастили в Антарктиде арбузы.